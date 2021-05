Das Timing der Veröffentlichung des Finanzstabilitätsberichts der EZB gestern war passend - er kam an einem Tag, an dem Bitcoin um bis zu 30% fiel. Ein passender Zeitpunkt, denn die Europäische Zentralbank (EZB) warnte vor "signifikantem Überschwang" an den Finanzmärkten und einer "Häufung von Risiken in einigen Sektoren und Ländern". Was könnte dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...