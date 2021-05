Ende letzter Woche fiel Regen mit Hagel im Norden von Moldawien. Die Anbauflächen der Region Soldanesti litten am meisten unter dem Hagel. Auf einigen Flächen in der Region schädigten Hagelkörner in der Größe eines Taubeneis Dutzende von Hektaren Obstplantagen schwer, berichtet East-fruit.com. Bildquelle: Shutterstock.com Allerdings führen Experten von...

Den vollständigen Artikel lesen ...