Die BigPoint Holding AG von Grossaktionär Martin Haefner veräussert 306 Millionen Aktien an Stadler Rail-Patron Peter Spuhler.Luzern - Beim Stahlhersteller Swiss Steel kommt es zu einer Änderung in der Aktionärsstruktur. Die BigPoint Holding AG von Grossaktionär Martin Haefner trennt sich von 306 Millionen Aktien und veräussert diese an die PCS Holding AG von Stadler Rail-Patron Peter Spuhler. Dies entspreche rund 10 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Swiss Steel, heisst es in einem Communiqué am Freitag.

Den vollständigen Artikel lesen ...