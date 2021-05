Mit einer Laufzeit von zwei Jahren hat sich der Großhändler Redpoint 150 Megawatt Solarmodule bei Bauer Solartechnik gesichert. Insgesamt will der Modulhersteller in diesem Jahr rund 300 Megawatt in Europa absetzen.Momentan ist immer wieder von steigenden Modulpreisen sowie verspäteten, oder kurzfristig abgesagten Lieferungen einiger Photovoltaik-Hersteller zu hören. Dies hängt unmittelbar mit der globalen Corona-Pandemie zusammen, die einige Materialen knapp werden lässt und auch Lieferzeiten aufgrund knapper Transportkapazitäten verlängert. Gleichzeitig wirkt sich dies auf die Preise aus. Vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...