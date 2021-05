Es ist eine Kombination aus Photovoltaik-Anlage und Gründstückseinfriedung. Der Solarzaun passt sich dabei dem Anbieter zufolge fast jeder Geländeform an und ist mit nur wenigen Schraubverbindungen schnell zu installieren. Die Leistung der nPert- oder Heterojunction-Solarmodule, die Next2Sun benutzt, liegt pro Abschnitt bei 400 Watt.Next2Sun hat am Donnerstag in einem pv magazine Spotlight offiziell seinen neuen bifazialen Solarzaun vorgestellt. Bei dem neu auf den Markt eingeführten Produkt handele es sich um eine Kombination aus Photovoltaik-Anlage und Grundstückseinfriedung. Beim Solarzaun ...

