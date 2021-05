Das Open Interest ist an den Rohöl-Futures Märkten am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge gesunken, diesmal um rund 21,6K Kontrakte, so die vorläufigen Zahlen der CME Group. In der gleichen Linie schrumpfte das Volumen um rund 216,4K Kontrakte nach zwei Tagesanstiegen in Folge. WTI nimmt nun die 67,00 $ ins Visier Die Preise der Sorte WTI bauten am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...