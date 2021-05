Das baden-württembergische Umweltministerium fördert ein Projekt, mit dem die Abwasserwärmenutzung aus dem Auslauf von Kläranlagen erforscht werden soll. Zunächst beginnt die Suche nach fünf bis zehn geeigneten Standorten, an denen Pilotprojekte umgesetzt werden sollen. Das Klima und die Umwelt durch Wärmegewinnung aus dem Abwasser zu schonen - darum geht es in dem nun gestarteten Projekt "Lokalisierung von Standorten für den Einsatz von Abwasserwärmenutzung aus dem Auslauf von Kläranlagen in Baden-Württemberg", ...

