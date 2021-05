Zu den neuen Integrationen in die ServiceNow Security Operations Solution Suite gehören Microsoft Azure Sentinel, Microsoft Threat & Vulnerability Management, Microsoft Teams und Microsoft SharePoint.Zürich - Knowledge 2021: ServiceNow kündigt neue strategische Integrationen mit Microsoft im Bereich Security Operations an und erweitert damit die bestehende Partnerschaft. Die Ankündigung erfolgt im Rahmen der Knowledge 2021, der wichtigsten digitalen Veranstaltung von ServiceNow für seine Kunden, Partner und die Developer Community. Zu den neuen Integrationen in die ServiceNow Security...

Den vollständigen Artikel lesen ...