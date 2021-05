Mit Pfingsten steht das nächste lange Feiertagswochenende vor der Tür. Und damit sind wir schon direkt beim ersten Stichwort, denn lange Gesichter gab es in dieser Handelswoche auch einige auf dem Parkett. Zumindest an den Kryptobörsen, die gerade am Mittwoch unter verschärften Verkaufsdruck gerieten. Für die "Leitwährung" Bitcoin ging es binnen weniger Minuten zweistellig abwärts, im Tief rutschten die Notierungen - je nach Handelsplatz - sogar in Richtung 30.000-Dollar-Marke zurück. Wie krass dieser Crash für manche gewesen sein mag, zeigt sich vor allem dann, wenn der Kursabsturz in Relation zum bisherigen Allzeithoch gesetzt wird; das wurde schließlich erst vor gut fünf Wochen, am 14. April markiert und liegt, wiederum je nach Handelsplatz, irgendwo jenseits von 64.000 US-Dollar. Wer also am Top gekauft hatte, musste zur Wochenmitte mit Schrecken feststellen, dass sich das Bitcoin-Investment vorübergehend mal eben mehr als halbierte. "Bitcoin" ist dabei unser nächstes Stichwort, und das bringt uns nicht nur in den zweiten Absatz, sondern auch gleich zum nächsten Abwärtskandidaten dieser Woche: ...

