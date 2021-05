Der EUR/JPY baut die Konsolidierung vom 133,50 Hoch aus - Unmittelbar nach der Aufwärtsbewegung kommen die Hochs von 2021 ins Spiel - Der EUR/JPY scheint vorerst in eine Konsolidierungsphase um 133,00 eingetreten zu sein. Eine weitere Konsolidierung scheint in nächster Zeit wahrscheinlich, während der nächste Aufwärtswiderstand am Jahreshoch von ...

