In der Arktis herrschen aktuell Temperaturen von bis zu 30 Grad, dort ist es viel heisser als am Mittelmeer. Ein Bericht des Arktischen Rates warnt, dass sich die Region dreimal so schnell erwärmt wie der Rest des Planeten.In der Arktis herrschen aktuell Temperaturen von bis zu 30 Grad, dort ist es viel heisser als am Mittelmeer. Ein Bericht des Arktischen Rates warnt, dass sich die Region dreimal so schnell erwärmt wie der Rest des Planeten. In der Arktis werden seit einigen Tagen ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen. Am heutigen Donnerstag zeigten die Messstationen im nördlichen Russland mehr als 30 Grad an.

Den vollständigen Artikel lesen ...