Baden-Baden - Die Rapkombo 187 Straßenbande ist mit "Sampler 5" neue Nummer eins der Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Dahinter steigt die Deutschrock-Legende Udo Lindenberg mit "Udopium - das Beste" ebenfalls neu auf Platz zwei ein. Platz drei belegt das US-Bluesrock-Duo The Black Keys mit ihrem neuen Album "Delta Kream". In den Single-Charts gibt es ebenfalls einen Neueinsteiger auf Rang eins: Shirin David mit "Ich darf das". Die 187 Straßenbande, Bonez MC und Frauenarzt rutschen mit "Extasy" auf Rang zwei ab.



Auf Platz drei fällt die Nummer zwei der Vorwoche: Nathan Evans mit "Wellerman". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

