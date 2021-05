Der US-Notenbanker Robert Kaplan sagte am Freitag, dass er viele Unsicherheiten in Bezug auf die Inflation sieht. Kaplan erwartet weiter steigende Preise in diesem Jahr, merkte aber an, dass es eine reelle Chance gibt, dass sie im nächsten Jahr wieder auf ein normales Niveau zurückkehren. Marktreaktion Für den USD geht es am Freitagabend weiter nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...