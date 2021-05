Die US-Notenbank sollte sich eher früher als später mit dem Thema Tapering befassen, so der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, am Freitag. Wichtige Zitate "Die Pandemie hat den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in der Industrie und einigen anderen Sektoren verschärft." "Probleme mit der Kinderbetreuung halten einige Frauen vom Arbeitsmarkt ...

