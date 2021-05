Berlin - Der Kampf gegen das Coronavirus ist nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch nicht entschieden. "Besiegt haben wir das Virus noch nicht", sagte die Kanzlerin in ihrem wöchentlichen Video-Podcast, das am Samstag veröffentlicht wurde.



"Jetzt, Ende Mai, nach 15 Monaten und einer schweren dritten Welle, haben wir endlich viele Gründe, optimistisch zu sein - vor allem natürlich, weil die Impfkampagne jetzt mit so viel Schwung läuft", sagte die Kanzlerin. Noch immer gebe es täglich Tausende von Neuansteckungen und täglich stürben auch Menschen an Corona. "Neue Varianten des Virus müssen wir sehr wachsam beobachten", sagte Merkel. "Es bleibt daher unsere gemeinsame Aufgabe, mit Freiheiten auch verantwortungsvoll umzugehen und aufeinander Rücksicht zu nehmen", so die Kanzlerin.

