Berlin - Linksfraktionschef Dietmar Bartsch mahnt in der Pandemie weiterhin zur Vorsicht und will ein höheres Impftempo. "Wenn wir jetzt langsame Öffnungsschritte vollziehen, für Genesene, Geimpfte und Getestete, müssen wir weiterhin sehr behutsam agieren, die Hygieneregeln beachten und Prioritäten setzen", sagte er der "Heilbronner Stimme".



Dies müsse vor allem für Kinder und Schulen gelten. "Eine vierte Welle nach dem Sommer gilt es unbedingt zu verhindern. Jetzt ist die Zeit der Vorsorge." Auch verstehe er, "wenn Menschen ungeduldig sind, weil wir vier Monate Rückstand haben bei der Impfstoffbeschaffung".



Das wirke nach. "Der Impfturbo muss jetzt endlich wirklich heiß laufen. Da sehe ich noch eine Menge Potenzial, z.B. über die Fachärzte oder mobile Teams", so der Spitzenkandidat der Linken. "Wer jetzt davon redet, man gebe Freiheitsrechte zurück, dann ist jeder gönnerhafter Duktus deplatziert."



Tatsache sei: "Grundrechte können nur mit sehr triftigem Grund eingeschränkt werden. Bei vollständig Geimpften entfällt der." Das Impftempo müsse deshalb weiter steigen: "Grundrechte müssen für alle wieder uneingeschränkt gelten." Für die weitere Aufarbeitung der Coronakrise und ihrer Folgen rät er: "Mehr die Kompetenz und die Empathie der Breite der Gesellschaft zu nutzen. Heißt, auch Pädagogen, Psychologen, Erziehungswissenschaftler, Künstler, Kirchen, Gewerkschafter und viele mehr gehören an einen Tisch."

