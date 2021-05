Rostock - Fußball-Drittligist Hansa Rostock steigt in die 2. Bundesliga auf. Mit einem 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen den VfB Lübeck am 38. Spieltag sichern sich die Norddeutschen den zweiten Tabellenplatz, der den direkten Aufstieg bedeutet.



