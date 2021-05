Japan will den Virus-Ausnahmezustand in Tokio und 8 weiteren Gebieten über den 31. Mai hinaus ausbauen, wie die Zeitung Yomiuri unter Berufung auf Quellen berichtet. Japan hatte den Ausnahmezustand in drei weiteren Präfekturen erklärt, die stark von der COVID-19-Pandemie betroffen sind, so Ministerpräsident Yoshihide Suga am Freitag. Dies war ein überraschender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...