- CITIGROUP RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1760 (1680) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3800 (4010) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 11940 (11500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 630 (600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3800 (3600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 130 (110) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 350 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 801 (685) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RESUMES TULLOW OIL WITH 'NEUTRAL' - TARGET 46 PENCE - LIBERUM RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 1060 (1000) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 74 (77) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1050 (1400) PENCE - 'UNDERPERFORM' - SOCGEN CUTS BRITVIC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 925 (890) PENCE - UBS RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1560 (1500) PENCE - 'NEUTRAL'



