"Wir werden den Wechselkurs des Yuan auf einem 'grundsätzlich stabilen' Niveau halten", sagte der Vize-Gouverneur der People's Bank of China (PBoC), Liu Guoqiang, am Wochenende. Der Politiker fügte hinzu: "Die Entwicklung des Wechselkurses wird durch Angebot und Nachfrage entschieden werden, zusammen mit den Veränderungen an den internationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...