Der NZD/USD bleibt zu Beginn der Woche relativ ruhig - Der US Dollar Index sinkt, da die Märkte risikofreudig werden - Die RBNZ wird am Mittwoch ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben - Der NZD/USD verzeichnete in der vergangenen Woche leichte Verluste und er begann die neue Woche in Ermangelung signifikanter fundamentaler Einflussfaktoren ...

