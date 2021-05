Der S&P 500 legte am Donnerstag zu, nachdem er sich über dem seit November bestehenden zentralen Aufwärtstrend gehalten hatte, der heute bei 4084 verläuft. Der Widerstand liegt bei 4183/88, was sich nach Einschätzung der Ökonomen der Credit Suisse als harte Barriere erweisen dürfte, die den Markt in seiner jüngsten Spanne gefangen hält. Erst darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...