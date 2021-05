Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Thomas Jordan, äußerte sich in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung am Samstag zu den geldpolitischen Aussichten und dem Wechselkurs. Wichtige Zitate "Der Franken bleibt hoch bewertet." "Die Inflation liegt nur leicht über Null." "Die Produktionskapazitäten in der Schweiz sind nicht voll ...

