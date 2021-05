Apeels Schutz auf pflanzlicher Basis verdoppelt die Haltbarkeit von Obst und Gemüse und besteht aus Materialien, die in allem Obst und Gemüse zu finden sind. Die innovative Lösung wird für Avocados angewendet, die von der Gruppe in Mexiko erzeugt werden und werden bald auch in Europa vermarktet. Bildquelle: Shutterstock.com Wenn es auf der Schale von Frischobst und...

Den vollständigen Artikel lesen ...