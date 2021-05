In dem ersten Quartal dieses Jahres standen die spanischen Exporte bei 3,7 Millionen Tonnen, 3,5% weniger als in dem gleichen Zeitraum 2020, und bei 4.656 Millionen EUR, 3% mehr, wie Daten von dem Amt für Zölle und Verbrauchsteuern zeigen, die am Dienstag, dem 18. Mai, veröffentlicht wurden. Bildquelle: Shutterstock.com Die Importe von Obst und Gemüse behalten eine...

