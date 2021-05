Die nächste Ausgabe der PotatoEurope wird vom 1.-2. September 2021, an dem Standort der Wageningen University & Research (WUR), Field Crops, Lelystad, Niederlande stattfinden. Dieser neue Standort für die PotatoEurope befindet sich in der Provinz Flevoland, das Herz eines der wichtigsten Kartoffelproduktionsgebiete der Niederlande und sehr dicht an Emmeloord gelegen, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...