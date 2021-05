91% der Schweizerinnen und Schweizer wünschen Homeoffice und gleichzeitig Arbeitsplatz an zentraler Lage.Zürich - Nach der Homeoffice-Pflicht wieder zurück ins Büro oder doch lieber zu Hause bleiben? Idealerweise beides. So die Ergebnisse des Steiner Office-Barometers, einer breit angelegten Studie. 9 von 10 Befragten, bei denen Homeoffice theoretisch möglich wäre, möchten auch zukünftig gerne von zu Hause aus arbeiten. Doch viele wollen wieder teilweise zurück ins Büro - vorzugsweise in Büros an...

Den vollständigen Artikel lesen ...