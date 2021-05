Aussagen wichtiger Akteure der US-Notenbank hätten die Inflationssorgen der Anleger gedämpft, hiess es bei Börsianern.Tokio / Hongkong / Shanghai - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag klar zugelegt. Aussagen wichtiger Akteure der US-Notenbank hätten die Inflationssorgen der Anleger gedämpft, hiess es bei den Marktstrategen der Schweizer Grossbank Credit Suisse. Davon hatte zum Wochenstart bereits der US-Aktienmarkt profitiert. So hatten die Notenbanker gesagt, dass in den kommenden Monaten angesichts...

