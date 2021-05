Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende in der frühen Phase zu und hievt sich dabei auf einen neuen Allzeithöchststand.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende in der frühen Phase zu und hievt sich dabei auf einen neuen Allzeithöchststand. Das bisherige Hoch bei 11'270 vom Februar 2020 ist damit Geschichte. Die europäischen Börsen haben im Vergleich zu den amerikanischen, wo es am Pfingstmontag deutlich nach oben ging, einen gewissen Nachholbedarf.

Den vollständigen Artikel lesen ...