Im letzten Monat sind die Spotmarktpreise für Photovoltaik-Module in einigen Kategorien weiter angestiegen. Seit Anfang des Jahres sind alle fünf im Photovoltaik-Modulpreisindex des Solarservers erfassten Modulklassen teurer geworden hervor. Den Index präsentiert der Solarserver in Zusammenarbeit mit der Handelsplattform pvXchange. Die aktuelle Entwicklung beim Preis für Photovoltaik-Module stellt PV-Exchange-Geschäftsführer Martin Schachinger in den Kontext der Debatten um Klimaschutz und Energiewende. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...