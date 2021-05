Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende weiter im Plus.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende weiter im Plus. Der Leitindex SMI hat dabei das bisherige Allzeithoch von 11'270 Punkten vom Februar 2020 überwunden und kletterte zeitweise bis über die Marke von 11'300 Zählern. Danach gaben die Kurse wieder etwas nach. Der Schweizer Markt, wie auch die anderen europäischen Börsen, holen damit vor allem den...

Den vollständigen Artikel lesen ...