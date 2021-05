Der Photovoltaik-Modulhersteller First Solar mit Hauptsitz in den USA hat sich auf Mindeststandards der Responsible Business Alliance (RBA) für seine Lieferkette verpflichtet. Nach eigenen Angaben ist First Solar der weltweit erste unter den Top-10-Photovoltaik-Herstellern, der dem RBA-Standard für Lieferkette beitritt. Die Responsible Business Alliance (RBA), gilt als weltweit größte Industriekoalition, die Rechte und des Gesundheitsstandards von Arbeitnehmer:innen in der globalen Lieferkette gewährleisten ...

