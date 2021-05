Die Abteilung Elektrotechnik der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen forscht gemeinsam mit einem internationalen Team in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Israel an einer verbesserten Kontaktierung und Verschaltung von PV-Anlagen mit bifazialen Photovoltaik-Zellen. Es geht um eine verbesserte elektrische Verschaltung für bifaziale Photovoltaik-Module, woraus der englischsprachige Projektname AMBiPV für "Adapted Modules for Bifacial Photovoltaics" entstand. Bifaziale Solarzellen können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...