Der Versorger wird für 2300 Dienstwägen Ladesäulen an den Arbeitsplätzen und auf Wunsch auch zuhause installieren. Coca-Cola investiert rund 800.000 Euro.Coca-Cola European Partners - für die Abfüllung sowie den Verkauf und Vertrieb von Produkten des Konzerns in Deutschland verantwortlich - will bis 2040 klimaneutral sein. Ein wichtiger Baustein ist dabei die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte, darunter 2300 Dienstwägen - der Fuhrpark ist für rund 14.600 Tonnen CO2-Emissionen verantwortlich. Den Aufbau der nötigen Ladeinfrastruktur legt der Getränkehersteller nun in die Hände von Vattenfall. ...

