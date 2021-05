Mehrere US-Notenbanker hatten am Montag Argumente für eine frühzeitige Straffung der Geldpolitik herunter gespielt.New York - Schwindende Inflationsbefürchtungen haben am Dienstag den US-Aktienmarkt weiter gestützt. Mehrere US-Notenbanker hatten tags zuvor Argumente für eine frühzeitige Straffung der Geldpolitik herunter gespielt, was immer noch nachwirkte. Vor allem Technologie-Werte profitierten erneut. Die anfänglichen Gewinne des bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial bröckelten dagegen rasch...

