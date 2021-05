Wladimir Putin hatte lange offengelassen, ob er Joe Bidens Einladung zu einem persönlichen Treffen annimmt.Moskau - Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin findet am 16. Juni in Genf statt. Das teilten das Weisse Haus und der Kreml am Dienstag fast zeitgleich mit. Putin hatte lange offengelassen, ob er Bidens Einladung zu einem persönlichen Treffen annimmt. Ziel sei die Entwicklung der russisch-amerikanischen Beziehungen, hiess es in der Mitteilung des...

