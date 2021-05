Die Verkäufe neuer Häuser in den USA sind im April stark gefallen - Der US Dollar Index verzeichnet nach den Daten leichte Kursabschläge unter 90,00 - Die Verkäufe neuer Eigenheime in den USA sind im April auf Monatsbasis um 5,9% auf eine saisonal bereinigte Jahresrate von 863.000 zurückgegangen, wie die gemeinsam vom US Census Bureau und dem Department ...

