Die internationalen Präsentationen von Macfrut Special Edition, die vom 7. bis zum 9. September 2021 in Rimini stattfinden wird, schreiten weiter voran. Im Mai werden die virtuellen Termine mit einigen Ländern Lateinamerikas sein. Cesena Fiera, Veranstalter des Events, hat in diesen Monaten nie aufgehört zu arbeiten: Es wurden etwa 15 virtuelle Präsentationen von Macfrut in...

Den vollständigen Artikel lesen ...