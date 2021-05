Die Vermarktung von Erdäpfeln der alten Ernte kommt in Österreich langsam in die Zielgerade. Die Vorräte in den Kühlhäusern sind mittlerweile schon überschaubar. Bei anhaltend reger Inlandsnachfrage dürften die Lagerbestände noch bis Mitte Juni reichen, berichtet die Interessengemeinschaft Erdäpfelbau laut das Agrarisches Informationszentrum aiz.info....

