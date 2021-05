Mit dem neuen Smartphone-Konto verfügen Nutzer ab sofort über eine nachhaltige Alternative für den täglichen Gebrauch.Zürich - Das Zürcher Fintech neon bringt mit neon green ein grünes, digitales Alltagskonto auf den Schweizer Markt. Mit dem neuen Smartphone-Konto verfügen Nutzer ab sofort über eine nachhaltige Alternative für den täglichen Gebrauch. neon will damit einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten und dabei in der Finanzbranche vorangehen. neon green ist das erste digitale, klimapositive Konto in der...

