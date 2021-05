Die Zahl der Konkurse in der Schweiz steigt wieder leicht an. Gleichzeitig gibt es ein neues Rekordhoch bei den Neugründungen.Zürich - Die Zahl der Konkurse in der Schweiz steigt wieder leicht an. Gleichzeitig gibt es ein neues Rekordhoch bei den Neugründungen. Von Januar bis April sind gemäss einer Studie von Dun&Bradstreet 1261 Unternehmen in ein Insolvenzverfahren gegangen. Damit stiegen die Firmenpleiten gegenüber dem Vorjahr um ein Prozent an, heisst es am Mittwoch. Besonders stark war der Zuwachs im Tessin mit +13...

