- BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1775 (1565) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 2600 (2400) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CITIGROUP RAISES RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 150 (74) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1350 (1150) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6200 (6000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 763 (708) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 200 (195) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES TUI PRICE TARGET TO 4.70 (4.40) EUR - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES TUI PRICE TARGET TO 410 (375) PENCE - 'HOLD' - DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR ASTRAZENECA TO 6900 (6500) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 6710 (6930) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 8000 (5750) PENCE - GOLDMAN RAISES CRODA TO 'BUY' ('SELL') - TARGET 8000 (5750) PENCE - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1906 (1953) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CLOSE BROTHERS TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 1500(1020)P - JEFFERIES RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 2110 (1840) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES BIG YELLOW GROUP TARGET TO 1000 (900) P - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES FERGUSON TARGET TO 9970 (9500) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - UBS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3960 (3935) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1035 (1000) PENCE - 'BUY'



