Das Open Interest ist an den Gold-Futures-Märkten am Dienstag zum zweiten Mal in Folge gesunken, dieses Mal um etwa 10,4K Kontrakte, der größte Rückgang an einem Tag seit dem 11. Mai, wie aus den jüngsten Daten der CME Group hervorgeht. Stattdessen stieg das Volumen um etwa 260,8K Kontrakte, der größte Zuwachs seit dem 8. Januar. Goldpreis peilt nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...