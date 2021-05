Baywa r.e. übernimmt den französischen Projektentwickler Enerpole und baut das dortige Projektgeschäft mit Wind- und Solarparks weiter aus. Enerpole ist bereits langjähriger Partner von Baywa r.e. in Frankreich. Das Unternehmen ist 2005 in Carcassonne in Südfrankreich entstanden. Durch die Übernahme sichert sich Baywa r.e. ein 600-Megawatt-Portfolio. Darin enthalten sind 300 MW Photovoltaik- und 300 MW Windleistung. Die acht Mitarbeiter von Enerpole sollen künftig für Baywa r.e. arbeiten.Enerpole-Team ...

