Braunschweig - Führende Experten erwarten, dass viele Menschen in Deutschland auch im Herbst noch Atemmasken tragen werden. "Die Maske sollte uns dieses Jahr noch begleiten, vor allem im Herbst, wenn wir uns wieder vermehrt in Innenräumen aufhalten werden", sagte die Braunschweiger Virologin Melanie Brinkmann der "Zeit".



Sie sei der kostengünstigste Schutz, den man habe. Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek geht davon aus, dass "längerfristig mehr Menschen bei Erkältungssymptomen eine Maske tragen, um Dritte nicht anzustecken". Im Herbst würden in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern Masken getragen werden. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, sagte der Wochenzeitung: "Die Maske ist ein sehr effektives und zugleich nur moderat einschränkendes Mittel gegen die Pandemie."



Im Nahverkehr etwa sei es weiterhin sehr sinnvoll, sich und andere durch Masken vor dem Virus zu schützen.

