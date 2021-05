In Folge des Brandes wurden Bruchstücke der Module in einem Gebiet von mehreren Kilometern um das Gebäude gefunden. Die Gemeinde hat die Landwirte aufgefordert, zu verhindern, dass ihr Vieh die Fragmente frisst. Ein Experte für Brände in Photovoltaik-Anlagen gibt gegenüber pv magazine aber Entwarnung.Die Gemeinde Tytsjerksteradiel in der Provinz Friesland in den Niederlanden berichtet, dass sich am 20. Mai ein Großbrand in einer Lagerhalle in der nahe gelegenen Ortschaft Noardburgum ereignet hat. Die Kommune erklärt in einer Pressemitteilung, dass sie 73 Meldungen von besorgten Anwohnern in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...