Mit dem neuen EU-Klimaziel muss auch das Erneuerbare-Ausbauziel heraufgesetzt werden, verlangt der Bundesverband Erneuerbare Energien. GP Joule warnt derweil in einem Offenen Brief an die EU vor einer Benachteiligung von Post-EEG-Anlagen.Die Treibhausgas-Emissionen in der EU müssen bis 2030 deutlich stärker sinken als bislang vorgesehen, haben die Mitgliedsstaaten und die EU-Kommission beschlossen. Daher gilt es, nun auch bei der anstehenden Überarbeitung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (REDIII) mehr Ehrgeiz zu zeigen, erklärt der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) anlässlich des derzeit ...

