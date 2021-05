In der Schweiz und in Liechtenstein sind innert 24 Stunden 996 Neuansteckungen gemeldet worden.Bern - Erstmals seit dem 6. Oktober sind in der Schweiz und in Liechtenstein am Mittwoch mit 996 Neuansteckungen mit dem Coronavirus weniger als 1000 neue Fälle innert 24 Stunden gemeldet worden. Zugleich registrierte das BAG 2 neue Todesfälle und 45 Spitaleinweisungen. Am 6. Oktober waren dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 700 Coronavirus-Neuansteckungen gemeldet worden.

