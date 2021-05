Zum Franken kommt der Euro ebenfalls leicht zurück. Am Mittag geht er zu 1,0953 Franken um. Der US-Dollar kostet zeitgleich 0,8955 Franken.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch bis zum Mittag leicht nachgegeben. Aktuell kostete die Gemeinschaftswährung 1,2231 US-Dollar und damit etwas weniger als im frühen Handel. Noch am Vortag war der Euro mit 1,2266 Dollar auf den höchsten Stand seit Jahresbeginn gestiegen. Zum Franken kommt der Euro ebenfalls leicht zurück. Am Mittag geht er zu 1,0953 Franken um. Der US-Dollar kostet zeitgleich 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...