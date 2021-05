Meyer-Burger eröffnet heute mit einem Online-Podium mit dem sächsischen Ministerpräsidenten, Michael Kretschmer seine Solarmodul-Herstellung in der früheren Solarworld-Solarfabrik in Freiberg. Nach Inbetriebnahme der Solarzellen-Produktion in Thalheim (Sachsen-Anhalt) vor wenigen Tagen eröffnet die Meyer Burger Technology AG nun plangemäss ihre Modulfertigung in der Solarfabrik in Freiberg (Sachsen).Nach dem Umbau der ehemaligen Solarworld-Fabrik in Freiberg und der Umrüstung auf SmartWire-Fertigungslinien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...